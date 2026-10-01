Путин заявил об устойчивости экономики и финансовой системы России

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Российская экономика и финансовая система демонстрируют устойчивость, а макроэкономическая ситуация остается стабильной. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"У нас долг в Российской Федерации, уважаемые дамы и господа, – 17%. В Италии – 140%, а у нас 17% государственный долг. Дефицит бюджета в этом году – около 3%, в следующем году, я уверен, будет 2%", – сказал Путин.

Президент также отметил, что Россия сознательно пошла на охлаждение экономики после ее перегрева, чтобы справиться с инфляцией. По его словам, инфляция в стране замедлилась вдвое, что является позитивным результатом политики Центрального банка.

При этом Путин признал, что в российской экономике остаются проблемы и вопросы, которые требуют решения.

Ранее Путин заявил, что дефицит федерального бюджета является некритичным. Он также напомнил, что уровень госдолга России остается одним из самых низких в мире.

