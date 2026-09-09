Песков опроверг планы по повышению налогов из-за дефицита бюджета

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Повышение налогов в России не обсуждалось, несмотря на увеличение дефицита федерального бюджета. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Обсуждение по данному вопросу не стоит в повестке, подчеркнул представитель Кремля. По его словам, показатель дефицита является "подвижной цифрой" и не должен вызывать серьезной обеспокоенности.

"Макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечивается. Правительство постоянно занимается вопросами экономического развития, в том числе и в ходе совещаний с главой государства. Мы информируем вас регулярно об этих встречах", – добавил Песков.

Ранее Владимир Путин назвал дефицит федерального бюджета некритичным, напомнив, что уровень госдолга России остается одним из самых низких в мире. При этом он подчеркнул, что важно не просто урезать расходы, а грамотно перераспределять средства в пользу ключевых направлений.

В свою очередь, в Минфине заявили, что время углеводородного сырья для России уходит и необходимо готовиться к переходу на новые технологии и двигатели экономики. В ведомстве отметили, что очевидным трендом стало развитие искусственного интеллекта.