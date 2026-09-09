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09 сентября, 17:33

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SHOT: складной iPhone Ultra может стоить в России около 400 тыс рублей

Названа возможная стоимость складного iPhone Ultra в России

Фото: 9to5mac.com

Складной iPhone Ultra может выйти на российский рынок со стартовой ценой около 400 тысяч рублей за базовую версию. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Как рассказали представители отечественного рынка электроники, массовые поставки устройства ожидаются в октябре. На первом этапе продавцы планируют ввозить смартфоны преимущественно из Японии и Китая, позднее к поставкам подключат ОАЭ.

Высокую стартовую стоимость эксперты связывают с ажиотажным спросом, сложной логистикой и возможным дефицитом первых партий. После стабилизации поставок цены могут заметно снизиться.

Флагманский iPhone 18 Pro Max с 256 гигабайтами памяти, по предварительной оценке, на старте продаж будет стоить от 200 тысяч рублей. Некоторые российские продавцы уже называли сопоставимый ценник на еще не представленный смартфон.

Американская корпорация Apple представит новые устройства 9 сентября. Помимо складного iPhone Ultra, пользователям покажут iPhone 18, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Начало презентации запланировано на 20:00 по московскому времени.

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