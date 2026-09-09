The Guardian: Мерц отменил разговор с Трампом после его поздравлений АдГ

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Канцлер Германии Фридрих Мерц отменил запланированный на 9 сентября телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после того, как глава Белого дома публично поддержал победу ультраправой партии "Альтернатива для Германии" на выборах в Саксонии-Анхальт. Об этом сообщила газета The Guardian.

При этом представитель правительства Мерца не подтвердил, что решение канцлера связано с публикацией Трампа. Он отметил, что глава немецкого правительства неоднократно выступал против вмешательства извне и комментирования внутренних политических процессов Германии, включая выборы.

Ранее стало известно, что на выборах в Саксонии-Анхальт АдГ заняла первое место, получив 43,8% голосов. Трамп назвал результат свидетельством недовольства немцев миграционной политикой правительства Мерца, заявив, что они "наконец-то устали от ужасных миграционных правил".

До этого Мерц также отказался обсуждать возможную отставку на фоне снижения популярности. На пресс-конференции в Берлине канцлер заявил, что "не собирается сдаваться". При этом он не раскрыл, планирует ли участвовать в выборах 2029 года.