Трамп связал победу АдГ с недовольством немцев из-за миграционной политики

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Победа "Альтернативы для Германии" (АдГ) на выборах в Саксонии-Анхальт стала, по мнению президента США Дональда Трампа, результатом недовольства немцев миграционной политикой правительства. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на публикацию главы Белого дома в Truth Social.

Американский лидер назвал прошедшие выборы "грандиозным вечером" для АдГ и заявил, что партия находится на подъеме.

"Они (немцы. – Прим. ред.) наконец-то устали от совершенно ужасных миграционных правил и норм, нанесших Германии такой серьезный ущерб", – написал Трамп.

АдГ заняла первое место на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт, состоявшихся 6 сентября, получив 43,8% голосов. Лидер партии Тино Хрупалла заявлял, что АдГ намерена добиваться отмены санкций против России и налаживания отношений с ней. Объединение планирует давить на федеральное правительство через Бундесрат и уже готовится к поиску партнеров для формирования региональной коалиции.