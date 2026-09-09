Действующий чемпион US Open Алькарас проиграл Шелтону в 1/4 финала турнира

Фото: AP Photo/Adam Hunger

Испанский теннисист Карлос Алькарас уступил американцу Бену Шелтону в четвертьфинале Открытого чемпионата США, который проводится на хардовых кортах Нью-Йорка.

Матч завершился со счетом 6:7 (5:7), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 (10:7) в пользу Шелтона, который занимает 9-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Алькарас является третьей ракеткой мира. Встреча продолжалась 4 часа 28 минут.

Этот матч стал самым поздним в истории US Open, так как по местному времени игра завершилась в 03:33. До этого рекорд был установлен в 2022 году, когда Алькарас играл против итальянца Янника Синнера в четвертьфинале – тогда матч закончился в 02:50.

Алькарас, который является действующим чемпионом турнира, провел первый матч в одиночном разряде после четырехмесячного перерыва из-за травмы правого запястья.

Шелтон во второй раз в карьере вышел в полуфинал US Open (ранее в 2023 году). Всего это его третий полуфинал на турнирах Большого шлема. За выход в финал он сыграет с соотечественником Фрэнсисом Тиафо, который занимает 12-е место в рейтинге ATP.

Также на турнире будет новый чемпион. В других четвертьфиналах сыграют россиянин Карен Хачанов (50-я ракетка мира), бельгиец Александр Блокс (34-й), немец Александр Зверев (2-й) и нидерландец Ботик ван де Зандсхюлп (70-й). Никто из них ранее не выигрывал US Open.

Ранее российская теннисистка Мирра Андреева обыграла спортсменку из Чехии Николу Бартунькову в матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису. Игра завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:5). Россиянка посеяна на турнире под пятым номером, у ее соперницы не было номера посева.