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09 сентября, 11:49

Политика

ВС РФ взяли под контроль Озерное в Харьковской области

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Озерное в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Бойцы группировки войск "Север" заняли населенный пункт в результате активных действий. За прошедшие сутки российские подразделения также нанесли поражение силам ВСУ, находящимся внутри окружения, в районах Малой Волчьей, Комиссарова и Бузова.

Кроме того, российские военнослужащие пресекли две попытки штурмовых групп ВСУ прорвать кольцо окружения. По данным Минобороны, противник пытался выйти из окружения в районах Слизнева и Должанки.

Ранее Армия России взяла под контроль еще два населенных пункта в Харьковской области – Долгенькое и Березники. Бойцы группировки "Север" продолжают наступление, внешний периметр окружения украинских войск расширяется, а внутренний, напротив, сжимается.

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