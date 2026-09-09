ВС РФ взяли под контроль Озерное в Харьковской области

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Озерное в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Бойцы группировки войск "Север" заняли населенный пункт в результате активных действий. За прошедшие сутки российские подразделения также нанесли поражение силам ВСУ, находящимся внутри окружения, в районах Малой Волчьей, Комиссарова и Бузова.

Кроме того, российские военнослужащие пресекли две попытки штурмовых групп ВСУ прорвать кольцо окружения. По данным Минобороны, противник пытался выйти из окружения в районах Слизнева и Должанки.

Ранее Армия России взяла под контроль еще два населенных пункта в Харьковской области – Долгенькое и Березники. Бойцы группировки "Север" продолжают наступление, внешний периметр окружения украинских войск расширяется, а внутренний, напротив, сжимается.