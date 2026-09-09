Онищенко заявил, что новый штамм туберкулеза не приведет к серьезным последствиям в РФ

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Новый субтип туберкулеза EurA1.1 не должен привести к серьезным последствиям в России, а система здравоохранения готова к возможной угрозе. Об этом РИА Новости заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Ранее в СМИ распространилась информация о начале циркуляции EurA1.1 в России. Отмечалось, что из-за устойчивости возбудителя к нескольким видам антибиотиков лечение инфекции может осложняться, однако у врачей сохраняются средства борьбы с заболеванием.

Как указал Онищенко, устойчивость туберкулеза к антибиотикам остается общемировой проблемой и касается разных типов и подтипов возбудителя. При этом появление EurA1.1, по его мнению, не спровоцирует катастрофической ситуации в РФ, поскольку существующая система здравоохранения сможет справиться с угрозой.

Онищенко также отметил важность профилактики на фоне распространения антибиотикорезистентности. Он назвал диспансеризацию и вакцинацию одними из основных мер.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что каждый россиянин должен сделать прививки от туберкулеза, гепатита B, кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и краснухи. Все они входят в национальный календарь и проводятся за счет федерального бюджета.