Фото: ТАСС/ЕРА/NARENDRA SHRESTHA

Пропавшими после наводнения в Непале еще числятся 11 россиян. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Изначально речь шла о 12 гражданах страны, однако неделю назад выяснилось, что одна девушка не могла позвонить близким из-за отсутствия связи. Позже она связалась с семьей, с ней все в порядке.

Дипломат добавила, что посольство России в Непале взаимодействует с местными властями по запросам о пропавших россиянах.

Наводнение, которое привело к серьезным разрушениям в округе Расува, произошло в Непале 26 августа. Позже из берегов вышло подпрудное озеро.

Российское диппредставительство в Непале открыло горячую линию для близких россиян, о местонахождении которых ничего не известно. Согласно последним данным, число жертв стихии составляет 1 344 человека.

