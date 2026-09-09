Избиратели 32 регионов смогут протестировать ДЭГ до 10 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Тестирование федеральной платформы дистанционного электронного голосования началось в России. До 20:00 10 сентября по местному времени избиратели 32 регионов, где ДЭГ будут применять на выборах депутатов Госдумы, региональных и муниципальных выборах, смогут пройти процедуру в тренировочном режиме, сообщили в Минцифры РФ.

Для участия необходимо в дни тренировки зайти на портал ДЭГ, нажать кнопку "Участвовать", авторизоваться через "Госуслуги" и пройти тестовое голосование. Все данные в рамках тренировки обезличены, посещать избирательный участок для этого не требуется.

Для корректной работы портала в ведомстве рекомендуют использовать "Яндекс Браузер". При работе через другие браузеры необходимо заранее установить сертификаты Минцифры РФ.

Единый день голосования в России состоится 18, 19 и 20 сентября. В эти дни состоятся выборы депутатов Госдумы, глав 11 регионов и депутатов законодательных органов власти в 39 субъектах РФ.

Отдать свой голос также смогут россияне, находящиеся за рубежом: избирательные участки заработают как минимум в 31 стране. В Белоруссии будут открыты 7 точек для голосования.