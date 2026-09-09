В Московском зоопарке запустили викторину о зебрах Греви

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Зебры Греви стали героями новой викторины Московского зоопарка. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Этих животных с характерной полосатой окраской можно встретить на новой территории Московского зоопарка в экспозиции "Животные Африки". При этом зоосад также запустил трансляцию из их вольера, которая позволяет наблюдать не выходя из дома.

Новая викторина доступна на странице трансляций и в проекте "Активный гражданин". Участникам предстоит ответить на восемь вопросов. Им нужно вспомнить имена зебр Греви из Московского зоопарка, определить природные территории обитания этого вида, отметить правдивые факты о полосах на теле животных, а также продемонстрировать знания о внешних и поведенческих особенностях пустынных зебр.

Для участия необходима полная или стандартная учетная запись на mos.ru. За каждый правильный ответ можно получить баллы городской программы лояльности "Миллион призов". Потом они обмениваются на партнерские товары и услуги или направляются на благотворительность.

Ранее зоосад представил викторину о жирафах. Она включает в себя восемь вопросов о росте этих животных, цвете их языка, особенностях сна и предпочитаемой пище. За правильные ответы также начислятся призовые баллы.