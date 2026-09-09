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09 сентября, 11:42

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Эксперт Тарачев: не стоит покупать дешевые б/у смартфоны из-за риска вирусов

Россиянам рассказали, как не столкнуться с вирусами при покупке б/у смартфона

Фото: 123RF.com/antibydni

Подержанные смартфоны стоимостью ниже 5 тысяч рублей могут содержать вредоносное ПО, которое не удаляется даже после сброса настроек до заводских. Об этом в беседе с News.ru предупредил заместитель руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Георгий Тарачев.

Эксперт уточнил, что даже если продавец добросовестно выполнил сброс, устройство не становится гарантированно чистым. Причина в том, что некоторые вирусы способны внедряться в системный раздел памяти. Речь идет о руткитах и загрузочных вирусах, которые активируются перед запуском операционной системы. Чтобы от них избавиться, необходимо будет сделать специальную прошивку или обратиться в сервисный центр.

Тарачев также обратил внимание на то, что производители очень дешевых смартфонов экономят на безопасности. Они закупают недорогие модули, в которых может находиться вредоносное ПО.

Эксперт рекомендовал приобретать гаджеты у проверенных продавцов с высокой оценкой. Кроме того, после покупки лучше еще раз выполнить сброс до заводских настроек и воспользоваться антивирусной программой для проверки.

Ранее стало известно, что хакеры научились заражать вирусами и мультимедийные системы автомобилей. Они могут выводить на экран объявления и устанавливать свои программы. При этом водители сначала ничего не замечают, так как вредоносное ПО работает в фоновом режиме.

Злоумышленники нашли новый способ проникновения в смартфоны

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