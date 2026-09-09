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09 сентября, 10:58

Общество

Редкий гриб пецица обнаружен в нацпарке "Лосиный остров"

Фото: МАХ/"ФГБУ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК "ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ"

Редкий гриб пецица обнаружен в дендрарии национального парка "Лосиный остров". Об этом сообщили в телеграм-канале учреждения.

Находку сделали в зеленом лабиринте из кизильника. Как отметили сотрудники парка, пецица обычно встречается на открытых песках и прибрежных дюнах, поэтому появление гриба в таком месте необычно. Внешне он представляет собой изящные "чашечки", которые, по словам специалистов, будто созданы природой для капель утренней росы.

Пецица выполняет функцию одного из главных санитаров экосистемы. Он участвует в разложении органических остатков, способствуя поддержанию плодородия почвы. Гриб также реагирует на изменения влажности и химического состава грунта, что делает его природным индикатором экологического состояния территории.

Ранее в "Лосином острове" был замечен большой подорлик – хищная птица, занесенная в Красную книгу России. Размах ее крыльев может достигать 180 сантиметров, а вес – 3,2 килограмма. Данный вид предпочитает жить в смешанных лесах у водоемов.

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