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09 сентября, 11:31

Шоу-бизнес

Особняк Николаса Кейджа в Малибу едва не рухнул из-за провала в земле

Фото: AP/Ethan Swope

Большой провал образовался рядом с гаражом особняка американского актера Николаса Кейджа в Малибу, стоимость которого оценивается в 10,5 миллиона долларов. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Page Six.

Провал появился утром 8 сентября на частной дороге Sea Level Drive. Обрушение вплотную приблизилось к дому. В связи с этим власти ограничили доступ к расположенным рядом объектам.

Асфальт и бетон перед гаражом обрушились в яму вместе со строительным биотуалетом, фрагментами ограждения и другими предметами. Размер провала изначально оценили примерно в 81 квадратный метр.

Причиной произошедшего власти назвали береговую эрозию, которую усугубили сильные волны и высокий прилив. После обрушения также произошла утечка газа. Пять домов на улице признали небезопасными для входа, а позднее власти Малибу распорядились об эвакуации более 31 объекта, предупредив, что ситуация может ухудшиться из-за дождей и высокого прилива.

Особняк площадью около 366 квадратных метров построили в 1994 году прямо у океана. Четырехэтажный дом имеет панорамные окна, несколько террас, внутренний двор и гараж на две машины с подъемником, а на крыше оборудована площадка с видом на Тихий океан.

Ранее 72-летний Микки Рурк лишился жилья в марте 2026 года. Суд выселил его из арендованного особняка за долг в 60 тысяч долларов, при этом сам актер на заседание не явился. Недавно папарацци засняли его на прогулке с собакой по Лос-Анджелесу – он был одет в темные очки, потертые джинсы и серую кофту.

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