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25 июня, 19:10

Шоу-бизнес

Беззубого актера Микки Рурка сняли гуляющим в Лос-Анджелесе после выселения из дома

Фото: Legion-Media.com/X17online.com

Американского актера Микки Рурка засняли на улице Лос-Анджелеса без зубов. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

На кадрах он запечатлен гуляющим с собакой. На нем были солнечные очки, выцветшие джинсы, серая толстовка с капюшоном.

Ранее сообщалось, что Рурка выселили из дома, который он снимал. Актер получил официальное уведомление о необходимости выехать из особняка или погасить задолженность по арендной плате в размере 60 тысяч долларов.

Суд состоялся 9 марта 2026 года, артиста на нем не было. В итоге дом на Дрексель-авеню перешел под контроль владельца Эрика Т. Голди.

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