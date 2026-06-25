Пять тысяч животных оказались под угрозой гибели в Севастопольском аквариуме

Фото: vk.com/sevaquarium

В Севастопольском морском аквариуме-музее под угрозой гибели оказались пять тысяч животных. Об этом изданию "Подъем" сообщил директор учреждения Юрий Кравцов.

По его словам, после последней атаки Севастополь оказался обесточен, а музей на сутки остался без электричества, благодаря которому в аквариумы поступает кислород.

"Вчера мы сутки работали на своих генераторах, выработали 100 с лишним литров бензина. Благо утром дали свет, но у нас осталось 40 литров бензина, это примерно три-четыре часа работы. А свободной продажи бензина в городе нет. Обещают, что электроэнергия будет по графику подаваться. На четыре часа еще будет. А потом животные начнут умирать, задыхаться", – рассказал он.

Он добавил, что шесть раз звонил в службу 112, но не получил отклика. Тогда он обратился в СМИ, в результате чего жители начали приносить в аквариум бензин. Кравцов поблагодарил горожан за "патриотизм, участие и неравнодушие".

Директор учреждения подчеркнул, что в настоящее время нужно создать запас топлива, которого будет достаточно на два-три дня работы генераторов, чтобы в случае отключения "животные были живы".

Севастополь оказался полностью обесточен в результате атаки ВСУ 24 июня. На получивших повреждения объектах был введен особый режим работы.

Позднее в предприятии "Крымэнерго" сообщили, что работы по восстановлению электроснабжения продолжаются в трех городах и двух районах Крыма. Отключения, в частности, коснулись городских округов Евпатория, Саки и Джанкой, а также Джанкойского и Сакского районов.

Утром 25-го числа в Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения. Данная мера направлена на устранение перегруза электрических сетей за пределами города, а также на предотвращение возможных аварий в энергосистеме.