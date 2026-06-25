Режим временного ограничения электроснабжения введен в Севастополе

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В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения, сообщает News.ru со ссылкой на соцсети губернатора Михаила Развозжаева.

По его словам, решение было принято по указанию Черноморского регионального диспетчерского управления. Введение ограничений обусловлено необходимостью снижения нагрузки на энергосистему и носит вынужденный характер.

Мера направлена на устранение перегруза электрических сетей за пределами города, а также на предотвращение возможных аварий в энергосистеме.

При этом точного графика отключений по адресам на данный момент нет.

В результате атаки ВСУ Севастополь оказался полностью обесточен 24 июня. На объектах, получивших повреждения, введен особый режим работы. Специалисты проводят оценку объема нанесённых разрушений и принимают необходимые меры для восстановления электроснабжения.

Позже в предприятии "Крымэнерго" сообщили, что работы по восстановлению электроснабжения продолжаются в трех городах и двух районах Крыма. Отключения, в частности, коснулись городских округов Евпатория, Саки и Джанкой, а также Джанкойского и Сакского районов.

