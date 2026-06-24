Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются в трех городах Крыма

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Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются в трех городах и двух районах Крыма, которые оказались частично обесточены из-за повреждений линий электропередачи. Об этом сообщила пресс-служба предприятия "Крымэнерго".

Отключения, в частности, коснулись городских округов Евпатория, Саки и Джанкой, а также Джанкойского и Сакского районов. В организации уточнили, что завершить устранение последствий аварии планируется в течение суток.

О том, что жители четырех городов и районов на западе и севере республики остались без света, стало известно во вторник, 23 июня. Причиной были названы нарушения в сетях, которые и привели к отключению электроэнергии.

Без электричества остались уже вышеперечисленные городские округа и районы, а также округ Красноперекопск и Красногвардейский район.