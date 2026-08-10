Швы гранитной облицовки отремонтируют на пяти набережных Москвы

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Швы гранитной облицовки отремонтируют на Кремлевской, Москворецкой, Болотной, Якиманской и Кадашевской набережных в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса горхозяйства.

Всего будет обновлено более 71,8 тысячи погонных метров покрытия. Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что такие работы проводятся на каждом объекте раз в пять лет. Они нужны для безопасной эксплуатации сооружений: со временем материал швов разрушается, что может привести к смещению и даже выпадению гранитных плит.

Сначала специалисты очищают камень пескоструйным методом, затем приступают к расшивке швов: удаляют старый наполнитель, заполняют швы полимерцементным материалом и затирают водонепроницаемым раствором. Для москвичей эти работы практически незаметны, так как строительные леса устанавливают со стороны воды и передвигают с участка на участок.

Ранее завершились работы по реабилитации двух Кунцевских прудов на западе Москвы. В ходе работ специалисты подняли со дна более 300 кубометров ила. Ложе водоемов сформировали заново, отсыпав его крупнозернистым песком и устроив водоупорный слой.