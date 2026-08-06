На западе Москвы провели реабилитацию двух Кунцевских прудов

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Комплекс городского хозяйства столицы в MAX сообщил о полном завершении работ по реабилитации двух Кунцевских прудов на западе Москвы.

Как рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, на момент обследования водоемы находились в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы ила, наблюдались разрушения береговых полос. В связи с этим было принято решение провести их комплексную реабилитацию, сейчас работы выполнены в полном объеме.

В ходе работ специалисты извлекли со дна более 300 кубометров илового осадка. Ложе водоемов сформировали заново, отсыпав его крупнозернистым песком и устроив водоупорный слой. Это позволило увеличить глубину прудов и исключить их зарастание водорослями.

Кроме того, был проведен ремонт береговых полос общей протяженностью 234 метра. Под водой берега укрепили габионными конструкциями, а надводную часть сформировали природным камнем. В прудах также обустроили зону биоплато, куда высадили водные растения.

Ранее была проведена реабилитация каскада Ясеневских прудов на юго-западе столицы. Водоемы находились в неудовлетворительном состоянии, наблюдалось разрушение береговых полос. В рамках работ специалисты сформировали ложе водоемов и выполнили устройство водоупорного слоя, а также отремонтировали конструкцию береговых полос.

Специалисты регулярно обследуют водоемы в Москве. При выявлении проблем они принимают решение о реабилитации.