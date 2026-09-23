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23 сентября, 10:53

Город

Фестиваль финансовой грамотности пройдет в Москве с 26 сентября по 3 октября

Фото: пресс-служба департамента финансов города Москвы

С 26 сентября по 3 октября в столице состоится X Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

Площадками фестиваля станут кластер "Ломоносов", городские вузы, колледжи, школы и детские сады, а также центры московского долголетия и кинотеатры сети "Москино". Завершится мероприятие на площадке Московского продюсерского центра.

Руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова рассказала, что программа построена вокруг прикладных тем и жизненных сценариев, с которыми москвичи сталкиваются ежедневно. Участники узнают, как защитить сбережения и персональные данные, выстроить долгосрочную финансовую стратегию, составить план развития собственного дела и многое другое.

Фестиваль откроется 26 сентября в кластере "Ломоносов". Для молодежи здесь подготовили специальную программу, посвященную финансовой самостоятельности, защите денежных средств и персональных данных, осознанному подходу к покупкам и первым шагам в предпринимательстве.

Самые юные участники узнают, какой путь проходят финансы в семье. С помощью викторины "Уроки финансовой грамотности в тридевятом царстве" им помогут разобраться в важных вопросах знакомые с детства персонажи. На мастер-классе "Финансовая безопасность: как противостоять онлайн-мошенникам?" подросткам расскажут, что скрывается за ссылками и заманчивыми предложениями в Сети.

Одним из центральных событий дня станет дискуссия с блогерами Максимом Лутчаком и Александром Будариным, которые поделятся опытом управления личным бюджетом и советами о том, как найти баланс между творчеством и заработком. В свою очередь, блогер, ведущий программы "Техно" Максим Ефимцев расскажет, как грамотно планировать поездки и выбирать выгодные авиабилеты.

Замруководителя департамента образования и науки Москвы Елена Чугарина отметила, что программа фестиваля разработана так, чтобы научить ребят уверенно и безопасно ориентироваться в цифровой среде, замотивировать их развиваться и глубже погружаться в мир финансов.

В холле кластера будут работать различные интерактивные станции. Гости в том числе смогут посетить зоны с просветительскими и игровыми форматами и сервисами департамента финансов Москвы. Тренажер "Положите трубку" научит распознавать мошеннические звонки, а игра с элементами дополненной реальности "Шаг за шагом к финансовой культуре" поможет сформировать полезные привычки. День открытия завершится награждением победителей конкурса "Финансовая видеоминутка" и праздничным концертом.

С 27 сентября по 2 октября фестиваль продолжится на других площадках. Малыши получат первую "зарплату", играя в "Город профессий", и научатся распоряжаться карманными деньгами. Младшие школьники разберутся в обязательных и необязательных тратах, а старшеклассники попробуют составить личный бюджет.

В центрах московского долголетия участники обсудят налоговые вычеты, пожизненную ренту и способы защиты от телефонных мошенников. В кинотеатрах "Москино" эксперты помогут зрителям увидеть в сюжетах известных фильмов реальные финансовые ситуации. Особое внимание в эти дни уделят вопросам финансовой безопасности.

3 октября фестиваль завершится большой семейной программой в Московском продюсерском центре, посвященной тому, как превратить идею в реальное дело. Дети в игровой форме смогут зарегистрировать бизнес в качестве самозанятых, рассчитать цены на услуги и узнают, как налоги помогают строить школы, обустраивать парки и развивать города. Взрослые разберут, как определить точку безубыточности, спланировать стартовый капитал и избежать наиболее частых ошибок.

Ранее москвичей пригласили на бесплатные тренинги по поиску работы и запуску бизнеса. Например, 25 сентября желающие смогут развить навык креативного мышления, а 28 сентября пройдет тренинг "Лидерство по-суворовски, или Гибкий подход в управлении". Также 28 сентября можно пройти тест "Узнай, какой ты предприниматель" и получить по его итогам персональную консультацию карьерного эксперта.

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