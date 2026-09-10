Москвичей пригласили на бесплатные тренинги по поиску работы и запуску бизнеса

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Бесплатные тренинги для тех, кто ищет работу, хочет сменить профессию, увеличить доход или открыть свое дело, пройдут в Москве в сентябре. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Участникам предложат занятия по самопрезентации, трудовому праву, предпринимательству, финансовой грамотности и работе с нейросетями. Мероприятия организуют центры занятости "Моя карьера" и "Моя работа".

В "Моей карьере" на улице Сергия Радонежского, 1, строение 1, в течение месяца проведут занятия по личной эффективности, правовой грамотности и развитию предпринимательских навыков.

11 сентября на тренинге "Как ставить цели, чтобы их достигать" москвичам помогут определить приоритеты и превратить сложные задачи в последовательность конкретных шагов. 15 сентября состоится вебинар об основах авторского права. Участники узнают, как защищать интеллектуальную собственность и подтверждать права на нее.

22 сентября эксперты разберут особенности трудовых договоров и договоров ГПХ, а также расскажут о социальных гарантиях и переквалификации гражданско-правовых договоров в трудовые. 24 сентября пройдет вебинар об основах самозанятости и применении налога на профессиональный доход.

25 сентября участникам предложат развить навык креативного мышления и научиться искать нестандартные решения рабочих задач. 28 сентября пройдет тренинг "Лидерство по-суворовски, или Гибкий подход в управлении" – на нем разберут, как принципы полководца Александра Суворова можно применять в работе и повседневной жизни.

Кроме того, в центре проходят еженедельные вебинары проекта "Коучинг для москвичей". Наставники помогают участникам составлять план поиска работы и переходить от постановки целей к конкретным действиям. В сентябре среди тем – "Пирамида логических уровней Роберта Дилтса" 17 сентября и "Политика малых шагов" 24 сентября.

Флагманский центр "Моя работа" на Шаболовке, 48, в сентябре сосредоточится в том числе на предпринимательстве. По средам москвичи смогут получать групповые консультации по запуску собственного дела – от выбора формы бизнеса до правовых вопросов.

По пятницам будет проходить тренинг "Бизнес-план самозанятого за один день". Участники составят собственный бизнес-план, рассчитают доходы и расходы, оценят риски и определят ключевые показатели. По понедельникам эксперты будут разбирать тему поиска и оценки бизнес-идей, в том числе с помощью SWOT-анализа.

14 и 28 сентября можно пройти тест "Узнай, какой ты предприниматель" и получить по его итогам персональную консультацию карьерного эксперта. 15 сентября пройдет вебинар "Самозанятость: инструкция к применению", а 15 и 29 сентября – встречи клуба "Я – предприниматель", где можно презентовать свой проект, получить обратную связь и познакомиться с другими участниками.

16 сентября специалисты расскажут, чем самозанятость отличается от ИП и как выбрать подходящий статус с учетом доходов и планов развития. 17 сентября на бизнес-мероприятии "Своя игра" участники разберут рыночные закономерности и попробуют развить предпринимательское мышление.

22 сентября на тренинге "Модель Остервальдера" слушатели разберут основные элементы бизнес-модели, включая работу с клиентами, формирование ценности, доходы и расходы. 23 сентября запланированы вебинары о налоговых режимах для малого бизнеса и возможностях заработка для мам в декрете. В этот же день пройдет открытый отбор автонянь, водителей-сопровождающих и семейных водителей.

24 сентября участникам расскажут об электронной подписи и ее использовании в бизнесе. В этот же день состоится игра "Денежный поток", посвященная финансовой грамотности и основам инвестирования.

28 сентября москвичи смогут узнать, почему банки блокируют переводы и какие операции могут вызвать подозрения. 29 сентября на вебинаре "Основы инвестирования для начинающих" разберут финансовую подушку, постановку целей, выбор суммы вложений и допустимый уровень риска.

Завершит сентябрьскую программу 30 сентября вебинар "Как вклад, только еще доходнее". Эксперты расскажут об отличиях вкладов от инвестиций и разберут особенности облигаций и фондов.

Тренинги рассчитаны на разные категории москвичей, в том числе молодежь без опыта работы, людей с инвалидностью, родителей и граждан старшего возраста. Для тех, кто планирует открыть бизнес, в центрах занятости действует комплексная поддержка – от проработки идеи до регистрации и привлечения первых клиентов.

Служба занятости населения Москвы объединяет офисы трудоустройства и флагманские центры. В городе также работает центр "Профессии будущего", где за срок до трех месяцев можно освоить одну из 75 востребованных профессий. После обучения карьерные наставники помогают выпускникам с трудоустройством.

Как сообщалось ранее, Москва продолжает работу по поддержке начинающих предпринимателей. Для желающих начать свое дело проходят консультации, обучающие программы, деловые мероприятия.

Представителям МСП доступны "Бизнес-боксы" – готовые решения для самых разных задач. С начала года сервисом воспользовались свыше 4,4 тысячи раз.