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10 сентября, 14:54

Происшествия

В Москве задержали работницу клининга за кражу украшений на 130 тыс руб

Фото: 123RF.com/dookdui

В Москве задержали 32-летнюю работницу клинингового сервиса за кражу золотых украшений на сумму 130 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по городу.

По данным ведомства, инцидент произошел в квартире в районе Хорошёвском. Хозяйка заказала уборку у клинингового сервиса, но по возвращении обнаружила пропажу золотых украшений: подвески с бриллиантом, цепочки, кулона, флакона духов и сережек.

В МВД отметили, что подозреваемую задержали по месту жительства на Болотниковской улице, но позже отпустили под подписку о невыезде. Похищенное она сдала в ломбард, а духи оставила для личного пользования. Возбуждено дело по части 1 статьи 158 УК РФ ("Кража").

Ранее в аэропорту Домодедово задержали троих пассажиров за кражу товаров из магазинов беспошлинной торговли (duty free). Против всех фигурантов возбуждены уголовные дела.

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