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10 сентября, 16:47

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Техноблогер Филатов: владельцы не столкнутся с неполадками iPhone Duo

Техноблогер опроверг слухи о ненадежности нового iPhone Duo

Фото: apple.com

Пользователи нового iPhone Duo не столкнутся с проблемами, связанными с экраном. Об этом сообщает издание "Абзац" со ссылкой на техноблогера Влада Филатова.

По его мнению, не стоит критиковать новое устройство за ненадежность, поскольку технология складного экрана существует уже достаточно давно. После многих этапов усовершенствования такие устройства могут прослужить приблизительно около пяти лет.

"Мы имеем достаточно хороший потенциал и в случае с компанией Apple. Возможно, будут какие-то нюансы, которые мы узнаем после релиза, но это скорее будут технические ошибки, как было со смартфоном, который сгибался и имел мягкую рамку по контуру, перекрывались антеннки", – отметил блогер.

При этом Филатов уверен, что Apple изучила и учла опыт конкурентов, поэтому со столь дорогим и премиальным устройством, как iPhone Duo, каких-либо ошибок не будет.

Он также подчеркнул, что это "вылизанное устройство", однозначно не имеющее компромиссов в плане надежности.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал новые iPhone 18 Pro и Duo и заявил, что складные смартфоны уже не являются новой технологией для рынка, поэтому появление такого устройства не выглядит технологическим прорывом.

До этого 9 сентября Apple на презентации представила первый в своей истории складной смартфон iPhone Duo, а также iPhone 18, iPhone 18 Pro Max, часы Apple Watch Series 12 и AirPods 5-го поколения. Стартовая цена iPhone Duo на маркетплейсах – от 245 тысяч рублей.

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