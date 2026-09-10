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10 сентября, 16:46

Шоу-бизнес

Лариса Долина признала, что мошенники не вернут ей 114 млн рублей

Фото: ТАСС/Павел Селезнев

Певица Лариса Долина заявила, что не рассчитывает на возврат 114 миллионов рублей, похищенных мошенниками. Ее слова передает "Звездач" в MAX.

Артистка пояснила, что для злоумышленников эта сумма неподъемна, поэтому она уже смирилась с потерей своих сбережений. По словам Долиной, деньги копились годами во время гастрольной деятельности.

Она добавила, что мошенники не смогут расплатиться даже с ее внучкой.

8 сентября суд постановил взыскать с мошенников, обманувших Долину, 114 миллионов 120 тысяч рублей. Еще 335 тысяч рублей составила госпошлина.

Артистка стала фигуранткой дела о квартире после того, как в 2024 году продала жилье, а полученные от сделки деньги отдала злоумышленникам. По уголовному делу проходили четыре человека. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки от четырех до семи лет, а также штрафы.

Спустя время певица добилась признания сделки недействительной и оставила за собой право собственности на квартиру. Однако покупательница жилья Полина Лурье обжаловала это решение, и в 2025 году Верховный суд признал право собственности за ней.

В январе 2026 года Мосгорсуд постановил выселить Долину. Позже ее адвокат рассказала, что певица и ее внучка переехали из квартиры, а ключи передали новой владелице.

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