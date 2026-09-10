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10 сентября, 17:14

Происшествия

Мужчина утопил знакомую в ванной в подмосковной Кашире

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В подмосковной Кашире полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Правоохранителям поступила информация о том, что в квартире одного из домов на улице Садовой, было найдено тело женщины 1983 года рождения. По предварительной информации, между погибшей и ее знакомым во время распития алкогольных напитков возник конфликт, в ходе которого мужчина утопил ее в ванной.

В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался местный житель 1995 года рождения. Злоумышленника доставили в следственный отдел, где принято процессуальное решение.

Ранее в квартире Санкт-Петербурга мужчина убил свою мать и спрятал тело в морозильной камере. Он сам рассказал обо всем наряду вневедомственной охраны Росгвардии, его задержали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве. Выяснилось, что мужчина состоит на учете.

По данным СМИ, злоумышленник зарезал мать, опасаясь, что она заметит пропажу сбережений, которые он потратил на ставки. Предварительно, он нанес женщине не менее 5 ножевых ранений.

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