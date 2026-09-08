Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 сентября, 15:10

Происшествия

В Новосибирске юноша ударил ножом знакомого после спора в Сети

Фото: MAX/"Полиция54"

В Новосибирске возбуждено уголовное дело после того, как 18-летний местный житель ранил ножом 24-летнего мужчину. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

7 сентября из больницы поступила информация о госпитализации 24-летнего пациента с колото-резаными ранениями. В ходе проверки выяснилось, что травмы ему нанес 18-летний житель Ленинского района.

По данным ведомства, конфликт между молодыми людьми начался в переписке в одном из пабликов, а затем перешел в личные сообщения. Подозреваемый узнал адрес оппонента, пригласил его на очный разговор и нанес несколько ударов ножом.

Подозреваемый задержан. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". В настоящее время решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Ранее в дагестанском Каспийске 16-летний подросток напал с ножом на 70-летнего таксиста. По данным регионального главка МВД, молодой человек находился на заднем сиденье Chevrolet Monza, когда нанес водителю несколько колото-резаных ранений в области шеи.

Таксист оказал сопротивление и ранил подростка в живот. Оба были госпитализированы. Во время допроса подросток не смог объяснить причину нападения. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям о покушении на убийство.

Читайте также


происшествиярегионы

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

Как высыпаться, живя рядом с шумными дорогами?

Чтобы нормализовать ночной отдых, можно улучшить звукоизоляцию

Еще вариант – приобрести беруши

Читать
закрыть

Теневой прокат голливудского кино в РФ под угрозой закрытия

Эксперты уверены: практика прекратится в течение ближайших двух-трех месяцев

В отрасли уже обсуждается новая модель работы залов

Читать
закрыть

Действительно ли "Оземпик" способен убить человека?

Жительница Краснодара связала серьезные проблемы со здоровьем с курсом инъекций

Эксперты уверены: иногда из-за препарата может возникнуть желчекаменная болезнь

Читать
закрыть

Чем может обернуться привычка подкармливать зверьков в парках?

Белки покусали свыше 500 россиян за последний год

Главная опасность укуса лесными животными – вирус бешенства

Читать
закрыть

Хоррор-квесты в лесу завоевали популярность у москвичей

Локация, игра актеров позволяют погрузиться в атмосферу, провоцируя выброс адреналина

Эксперты уточняют: реакция на страх приносит сильное возбуждение, а потом эйфорию

Читать
закрыть

Сколько продлится бабье лето в Москве?

9 сентября воздух прогреется до 19–21 градуса, а в четверг – до 22–26 при солнечной погоде

Потепление продлится с 9 по 14 сентября, затем будет похолодание и возвращение осадков

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика