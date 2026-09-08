В Новосибирске юноша ударил ножом знакомого после спора в Сети

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В Новосибирске возбуждено уголовное дело после того, как 18-летний местный житель ранил ножом 24-летнего мужчину. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

7 сентября из больницы поступила информация о госпитализации 24-летнего пациента с колото-резаными ранениями. В ходе проверки выяснилось, что травмы ему нанес 18-летний житель Ленинского района.

По данным ведомства, конфликт между молодыми людьми начался в переписке в одном из пабликов, а затем перешел в личные сообщения. Подозреваемый узнал адрес оппонента, пригласил его на очный разговор и нанес несколько ударов ножом.

Подозреваемый задержан. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". В настоящее время решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Ранее в дагестанском Каспийске 16-летний подросток напал с ножом на 70-летнего таксиста. По данным регионального главка МВД, молодой человек находился на заднем сиденье Chevrolet Monza, когда нанес водителю несколько колото-резаных ранений в области шеи.

Таксист оказал сопротивление и ранил подростка в живот. Оба были госпитализированы. Во время допроса подросток не смог объяснить причину нападения. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям о покушении на убийство.

