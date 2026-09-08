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08 сентября, 14:43

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Песков: Россия составит список индийских военных для возвращения домой

Россия составит список индийских военных для возвращения домой – Песков

Фото: kremlin.ru

Россия составляет список граждан Индии, которые служат в российской армии по контракту и находятся в зоне боевых действий, чтобы отправить их домой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва тесно взаимодействует с индийской стороной по этому вопросу. Песков отметил, что индийские власти неоднократно поднимали тему своих граждан, заключивших контракты с российской армией.

Ранее Совет Федерации одобрил закон, который защищает иностранных граждан и лиц без гражданства, воевавших по контракту в составе российской армии или других воинских формирований, от депортации. Им гарантировано право на получение разрешения на временное проживание, вида на жительство и трудового патента.

Также запрещено аннулировать уже выданные документы. Кроме того, все решения о выдворении или отказе в оформлении статуса, принятые в отношении таких лиц с 24 февраля 2022 года, утрачивают силу.

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