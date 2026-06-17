Совфед одобрил закон о запрете депортации иностранцев, воевавших в составе ВС РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Совет Федерации одобрил закон о запрете депортации из страны иностранцев, принимавших участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил России, сообщается на сайте Совфеда.

Закон касается иностранных граждан и лиц без гражданства, которые служили и служат по контракту, а также тех, кто принимал участие в боевых действиях в составе ВС РФ или иных воинских формирований государства.

Таких людей запрещено депортировать из России, им нельзя отказывать в выдаче разрешения на временное пребывание, вида на жительство и разрешения на работу. Соответствующие документы также нельзя аннулировать.

Кроме того, законопроект предлагает не исполнять все решения о депортации, сокращении срока временного пребывания, отказе в выдаче документов, принятые с 24 февраля 2022 года в отношении иностранцев, которые воевали по контракту в составе ВС РФ.

Ранее Владимир Путин подписал закон, согласно которому к иностранным гражданам, служившим по контракту, больше не смогут применять наказание в виде административного выдворения. Вместо этого правонарушителям будут назначать штраф или обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

