Фото: odbro.ru

В Ростове-на-Дону врачи спасли девочку, шею которой насквозь пронзила ветка, сообщили в ГБУ Ростовской области "Областная детская клиническая больница".

Ребенок упал с гаража, и через ее шею насквозь прошла ветка длиной 14 сантиметров. Несмотря на это, девочка оставалась в сознании и дышала самостоятельно. В больнице ее обследовали и взяли все необходимые анализы, при этом медики отмечают, что в нескольких миллиметрах от инородного тела находились крупные сосуды и нервы шеи.

К счастью, ветка не задела щитовидную железу, трахею и пищевод. Врач Антон Штарев отметил, что повреждение любого из этих органов могло привести к тяжелейшим последствиям вплоть до летального исхода.

Врачи обработали рану и убрали инородное тело. Штарев отметил, что во время операции было выявлено небольшое ранение поднижнечелюстной слюнной железы, которую ушили.

"Ввиду того что операция была выполнена в ранние сроки, мягкие ткани не были воспалены и последующее заживление прошло без осложнений", – подчеркнул врач.

Операцию также проводили Алексей Романеев и анестезиолог Вячеслав Васильев. Через 8 дней после операции из раны были удалены дренажи.

Теперь девочку ждет реабилитация – физиолечение и консервативная терапия, которая минимизирует развитие рубца.

В больнице подчеркнули, что летом у детей много свободного времени и они часто предоставлены самим себе, однако необходимо быть внимательными и учить школьников здоровой осторожности.

Ранее московские врачи спасли 14‑летнего мальчика, упавшего с высоты на стекло. У него была глубокая рана голени с кровотечением и осколками. Хирурги оперативно очистили рану и остановили кровотечение.

