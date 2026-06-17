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17 июня, 09:50

Общество

Московские врачи спасли подростка после падения с высоты на разбитое стекло

Фото: МАХ/"Московская медицина"

Сотрудники московской клиники Рошаля спасли подростка после случайного падения с высоты на разбитое стекло, сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

Бригада скорой помощи доставила 14-летнего мальчика в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. У ребенка была глубокая рана голени с сильным кровотечением и множеством осколков стекла.

В ходе срочной операции хирурги очистили рану, остановили кровотечение и обработали поврежденные ткани. Однако отсутствие движений в стопе указывало на повреждение нерва.

"Рана была очень тяжелой: повреждены сосуды, мышцы до самой кости и полностью разорван малоберцовый нерв, при этом часть нерва была утрачена. Чтобы восстановить его, мы пересадили фрагменты икроножного нерва, взятые с задней поверхности голени", – рассказала врач-нейрохирург Елена Пластуненко.

Вмешательство продолжительностью более 2,5 часа прошло успешно. Для восстановления двигательной активности ноги пациенту необходимо пройти несколько курсов реабилитации.

Ранее врачи больницы имени Ерамишанцева вылечили 66-летнюю женщину от стеноза позвоночника. Они провели ей малоинвазивную операцию, во время которой через небольшой разрез освободили сдавленные нервы. На следующий день пенсионерку выписали домой в хорошем состоянии.

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