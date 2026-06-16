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16 июня, 09:44

Общество

Московские врачи спасли женщину после укуса гадюки

Фото: МАХ/"Московская медицина"

Врачи Института Склифосовского спасли женщину после укуса гадюки, сообщила пресс-служба Депздрава Москвы.

Змея укусила пациентку на даче за городом. Вскоре у пострадавшей появились сильный отек и точечные кровоизлияния, в связи с чем ее госпитализировали.

Специалисты провели инфузионную терапию для выведения токсинов и поддержания организма, скорректировали нарушения свертываемости крови и назначили курс физиотерапии. Через пять дней отек уменьшился, а кровоподтеки почти исчезли.

К моменту выписки состояние пациентки улучшилось. Она получила рекомендации по дальнейшему лечению и контролю показателей крови.

В департаменте напомнили о действиях при укусе змеи. В первую очередь необходимо вызвать скорую помощь и принять антигистаминный препарат. Также следует:

  • снять кольца, браслеты, часы и тесную одежду рядом с местом укуса;
  • меньше двигаться;
  • зафиксировать поврежденную конечность, держа ее на уровне сердца;
  • промыть место укуса водой с мылом или антисептиком;
  • наложить стерильную повязку;
  • пить больше воды.

В Депздраве уточнили, что противозмеиная сыворотка вводится медиками только по показаниям. Ее самостоятельное введение может спровоцировать тяжелые аллергические реакции. При укусе змеи категорически запрещено высасывать яд из раны, надрезать или прижигать место укуса, накладывать жгут на пораженную конечность и принимать алкоголь.

Ранее подмосковные врачи спасли девочку после укуса гадюки. Ребенка доставили в медучреждение в крайне тяжелом состоянии. У нее были спутанность сознания, сильный отек кисти и болезненность при пальпации. Ребенку ввели специальную сыворотку, провели антигистаминную, дезинтоксикационную терапии и восстановили водно-электролитный баланс.

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