Змея укусила женщину во время посадки картошки во Владимирской области

Медики во Владимирской области оказали помощь женщине, которую укусила гадюка во время работ в огороде. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу Вязниковской городской больницы.

Пенсионерка сажала картошку у себя на даче. Змея укусила местную жительницу за палец. Женщина сразу же обратилась к медицинским работникам. Врачи ввели ей противозмеиную сыворотку. По последним данным, состояние пострадавшей оценивается как среднетяжелое.

Ранее ветеринар напомнила, что на даче домашних животных могут ожидать опасности. Их владельцам она посоветовала иметь под рукой адреса ближайших ветеринарных клиник.

В некоторых случаях хозяин и сам может помочь своему любимцу. Например, во время перегрева. Питомца сначала нужно перенести в тень, потом дать воды и приложить что-то холодное к телу.

