Путин прокомментировал письмо Зеленского

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Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что с утра бегло посмотрел открытое письмо украинского лидера Владимира Зеленского, которое ему показал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Глава государства обратил внимание, что Зеленский в своем письме упомянул возраст Путина. По мнению российского лидера, об этом должны думать все. Президент РФ сослался на то, что в его возрасте многие другие политики выполняют свои функции.

"Главное – это не возраст, главное – дееспособность и работоспособность", – подчеркнул Путин.

Более того, он указал, что некоторые мировые лидеры постарше него, но при этом они демонстрируют достаточную энергию.

"Хорошо они делают, плохо – это другое, это оценка политического характера. Но в целом работают активно", – добавил российский лидер.

Президент РФ также отметил, что Зеленский в своем письме указал на время пребывания у власти на выборных должностях. Путин назвал этот вопрос важным. Однако он считает, что нужно идти на выборы.

"Не бояться идти на выборы и действовать всегда в рамках основного закона. Потому что, если удерживать власть вне рамок Конституции, это называется узурпацией власти, это уголовное преступление", – добавил российский лидер.

Помимо этого, глава государства заметил, что Зеленский призывал не следовать достигнутым в Анкоридже компромиссам, а также советовал искать настоящих гарантов возможных договоренностей между РФ и Украиной в Европе.

Путин считает, что "надежные гаранты всегда не помешают". Однако он выразил недоумение, почему Украина не хочет видеть американского лидера Дональда Трампа гарантом договоренностей между РФ и Украиной.

"Оружие хотят получать из Соединенных Штатов, а вот видеть администрацию США и президента Трампа в качестве гарантов почему-то не хотят. Это же вызывает вопросы", – задался вопросом российский лидер.

Кроме того, Путин напомнил, как Трамп "занимался воспитанием" Зеленского во время визита последнего в Вашингтон, в том числе глава Белого дома указывал на дресс-код украинского лидера. Это, по его словам, наблюдал весь мир.

"Понимаете, давать все время "Рэмбо: Первую кровь", конечно, где-то может быть уместно, но не везде", – добавил глава государства.

Российский лидер поблагодарил Трампа за "работу" над манерами Зеленского. Он охарактеризовал эти действия как полезные. Однако, по мнению Путина, "есть еще над чем работать".

Накануне Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо в адрес Путина, в котором призвал своего коллегу из РФ завершить конфликт. Он также предложил провести встречу в третьей стране.

В Кремле заявили, что российскому лидеру было доложено об этом обращении. В свою очередь, Трамп поддержал идею Зеленского, отметив, что встреча лидеров двух стран стала бы отличным развитием событий. По его словам, Вашингтон ожидает, что и Москва, и Киев пойдут на взаимные уступки для урегулирования конфликта.

