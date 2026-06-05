05 июня, 11:37Политика
Песков заявил, что Путину доложили о письме Зеленского
Фото: kremlin.ru
Владимиру Путину доложили об адресованном ему письме президента Украины Владимира Зеленского. Об этом этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
При этом, подчеркнул представитель Кремля, у России нет официальных каналов общения с Украиной, поэтому письмо не было получено российской стороной лично.
Ранее Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо к Путину, в котором призвал президента России завершить конфликт и предложил провести встречу в третьей стране.
Американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, поддержал эту идею, отметив, что встреча Путина и Зеленского стала бы отличным развитием событий. По его словам, Вашингтон ожидает, что и Москва, и Киев пойдут на взаимные уступки для урегулирования украинского конфликта.
Песков заявил, что Зеленский может приехать в Москву для разговора с Путиным