Песков заявил, что Путину доложили о письме Зеленского

Фото: kremlin.ru

Владимиру Путину доложили об адресованном ему письме президента Украины Владимира Зеленского. Об этом этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

При этом, подчеркнул представитель Кремля, у России нет официальных каналов общения с Украиной, поэтому письмо не было получено российской стороной лично.

Ранее Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо к Путину, в котором призвал президента России завершить конфликт и предложил провести встречу в третьей стране.

Американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, поддержал эту идею, отметив, что встреча Путина и Зеленского стала бы отличным развитием событий. По его словам, Вашингтон ожидает, что и Москва, и Киев пойдут на взаимные уступки для урегулирования украинского конфликта.

