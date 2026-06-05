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05 июня, 19:14

Спорт

Валиева и Трусова вошли в резервный состав сборной России на следующий сезон

Фото: ТАСС/AP/Pavel Bednyakov

Российские фигуристки Камила Валиева и Александра Игнатова (до замужества – Трусова) вошли в резервный состав сборной России на сезон-2026/27. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

По данным СМИ, спортсменки не были включены в основной состав из-за того, что не участвовали в соревнованиях в последних сезонах.

Ранее президент федерации Антон Сихарулидзе заявлял, что обе спортсменки написали заявления о возвращении к выступлению на соревнованиях. В частности, Игнатова вышла из декрета после рождения сына, а Валиева отбыла дисквалификацию, которая завершилась 25 декабря 2025 года.

В конце января 2024 года CAS на четыре года дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Ей запретили выступать на турнирах под эгидой Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), в том числе с показательными программами.

Кроме того, фигуристка не могла участвовать в сборах или тренировках, а также осуществлять административную деятельность в спорте. Также федеральный суд Швейцарии обязал Валиеву выплатить судебные издержки в размере 23 тысяч швейцарских франков (около 2,3 миллиона рублей. – Прим. ред.).

В конце 2025 года Валиева сообщила, что планирует продолжать карьеру после окончания срока своей дисквалификации. Однако тренироваться спортсменка решила в школе Татьяны Навки. Перед этим она попрощалась со своим тренером Этери Тутберидзе, подарив ей букет.

1 ноября 2025 года Валиева дебютировала в ледовом шоу Навки "Лебединое озеро". Она исполнила роль Одиллии, которая является Черным лебедем. Позже фигуристка возобновила тренировки. Теперь она будет выступать под руководством тренера Светланы Соколовской.

23 декабря 2025-го решение по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой исчезло с сайта CAS.

Фигуристка Камила Валиева перешла в школу Татьяны Навки

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