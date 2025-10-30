Суд в Швейцарии обязал Валиеву выплатить 2,3 млн рублей

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Федеральный суд Швейцарии обязал фигуристку Камилу Валиеву выплатить судебные издержки в размере 23 тысяч швейцарских франков (около 2,3 миллиона рублей. – Прим. ред.). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

В релизе уточнили, что заявитель в лице Валиевой должен компенсировать издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков, а также выплатить Международному союзу конькобежцев (ISU) и Всемирному антидопинговому агентству (WADA) по 8 тысяч швейцарских франков.

Ранее суд отклонил ходатайство об отмене или повторном рассмотрении решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу спортсменки. В своей жалобе Валиева утверждала, что WADA скрыло от стороны ее защиты доказательства, которые могли бы повлиять на решение CAS.

В свою очередь, инстанция установила, что значительная часть доводов спортсменки основывается только на доказательствах, полученных уже после вынесения решения. Кроме того, защита не предоставила никаких документов из доклада, который фигурирует в ходатайстве как неопровержимое доказательство.

CAS в январе 2024 года дисквалифицировал Валиеву на 4 года за нарушение антидопинговых правил из-за того, что в ее пробе от 25 декабря 2021 года выявили запрещенный триметазидин.

При этом фигуристка заявляла, что не принимала препарат специально, а вещество якобы попало в организм через десерт, который приготовил ее дедушка.