Депутат ГД Роднина о возвращении Валиевой в спорт: плохая примета

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Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала в беседе с корреспондентом Sport24 возможное возвращение российской фигуристки Камилы Валиевой в спорт.

"Жду ли возвращения Камилы Валиевой? Это ее решение, чего мне ждать? Я от ее решения никак не завишу. Ее хотелось видеть тогда, когда она выступала", – отметила Роднина.

По ее словам, сейчас у спортсменки огромное количество проблем, с которыми ей нужно справиться. Именно поэтому Роднина призвала не нагнетать ситуацию вокруг возвращения Валиевой в спорт и дать ей возможность разобраться с проблемами.

Вместе с тем олимпийская чемпионка обратила внимание, что организм человека так или иначе растет и развивается, особенно в 18–19 лет.

"И мы все это наглядно увидели. Остановить природу невозможно. Важно, насколько Валиева в этом теле сможет себя смотивировать, взять в себя в руки и идти к той цели, которая у нее есть", – подчеркнула Роднина.

При этом депутат не смогла оценить, насколько сложно будет Валиевой вернуться в спорт. Однако она признала, что это будет тяжело. Кроме того, Роднина напомнила, что возвращаться куда-либо – плохая примета.

"У Валиевой была тяжелая история. Считаю, одна из наших талантливых спортсменок, к сожалению, стала одной из самых громких личностей не по результатам, а по проблемам", – подытожила олимпийская чемпионка.

В январе прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на 4 года за нарушение антидопинговых правил. В ее пробе от 25 декабря 2021 года выявили запрещенный препарат "Триметазидин".

Сама фигуристка заявляла, что не принимала этот препарат сознательно и соблюдала все антидопинговые правила. По ее словам, запрещенное вещество попало в организм через десерт, который приготовил ее дедушка. При этом оправдывающие Валиеву аргументы не были внесены в релиз CAS.

Валиева также признавалась, что собирается продолжить карьеру после окончания срока своей дисквалификации. Она назвала глупым завершение карьеры в юном возрасте. Спортсменка уточняла, что уже приводит себя в форму.

