WADA связывается с Валиевой по вопросу компенсации за неудачную апелляцию

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало взаимодействие с командой российской фигуристки Камилы Валиевой по вопросу выплаты компенсации после отклонения ее апелляции в Верховном суде Швейцарии. Об этом со ссылкой на пресс-службу организации пишет РИА Новости.

Ранее Федеральный верховный суд Швейцарии отказал Валиевой в обжаловании решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который назначил ей четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Согласно решению суда, фигуристка обязана выплатить 8 тысяч швейцарских франков в качестве компенсации Международному союзу конькобежцев (ISU) и WADA.

"WADA связывается с командой госпожи Валиевой относительно выплаты этой суммы", – заявили в пресс-службе агентства.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В ее пробе от 25 декабря 2021 года обнаружили запрещенный препарат "Триметазидин".

Сама фигуристка утверждала, что не принимала допинг сознательно и придерживалась правил. По ее версии, запрещенное вещество попало в организм через десерт, сделанный ее дедушкой. При этом оправдывающие Валиеву аргументы не включили в релиз CAS.

