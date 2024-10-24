Экс-врач Валиевой объяснил появление 60 наименований лекарств в деле фигуристки

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Бывший врач сборной России Филипп Шветский заявил, что данные о 60 наименованиях лекарств в деле фигуристки Камилы Валиевой были взяты из документов, по которым врач отчитывается о препаратах, собранных перед выездом на спортивное мероприятие, а не из истории болезни, которые могут подтвердить их прием, передает газета "Советский спорт" со ссылкой на открытое письмо Шветского.

"Спектр перечисленных препаратов совершенно не соответствует распространенной информации о лекарственной зависимости спортсменки", – рассказал врач.

В январе 2024 года спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил в январе 2023 года. В ее пробе от 25 декабря 2021 года обнаружили запрещенный препарат "Триметазидин". 2 октября суд в Швейцарии отклонил апелляцию на решение CAS о дисквалификации Валиевой.

Сама фигуристка утверждает, что не принимала допинг сознательно и придерживалась правил. По ее версии, запрещенное вещество попало в организм через десерт, сделанный ее дедушкой. При этом оправдывающие Валиеву аргументы не включили в релиз CAS.