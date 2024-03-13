WADA признало тренера Валиевой невиновной в допинговом скандале

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не обнаружило доказательств причастности тренера Этери Тутберидзе к допинговому скандалу, связанному с российской фигуристкой Камилой Валиевой. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на интервью гендиректора WADA Оливье Ниггли Apnews .

В связи с этим он подчеркнул, что возбуждать уголовное дело против тренера WADA не собирается. Однако Ниггли высказал недовольство по поводу того, что за допинг была дисквалифицирована только Валиева, а не те лица, которые могли вынудить ее употребить это. Президент WADA Витольд Банка также указал на то, что изначально инициатива о допинге исходила не от фигуристки, а от ее окружения.

Ранее Тарасова заявила, что запрещенное вещество мог дать Валиевой только ее тренер. Тутберидзе в свою очередь назвала клеветой эти обвинения.

"Хочется проигнорировать, чтобы не замараться от этой грязи. Видимо, границы дозволенного совсем утеряны. Нельзя все списывать на возраст. Татьяна Анатольевна, в этот раз я жду от вас официальных извинений", – написала Тутберидзе в своем Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в России).

Адвокат Максим Калинов предположил, что на Тарасову могут завести дело по статье "Клевета с использованием средств массовой информации или совершенная в публичном выступлении", по которой ей может грозить штраф до 1 миллиона рублей или лишение свободы до двух лет. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Даже если суд признает Тарасову виновной, то здесь все обойдется минимальным штрафом", – уточнил он.

Однако, как утверждает Калинов, в возбуждении дела могут отказать, так как Тарасова лишь высказала свою точку зрения.

В январе CAS дисквалифицировал 17-летнюю Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В ее пробе от 25 декабря 2021 года зафиксировали наличие запрещенного препарата "Триметазидин".

Министерство спорта РФ исключило Валиеву из списков кандидатов в сборную России после дисквалификации.



Камилу Валиеву исключили из состава сборной России