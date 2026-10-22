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22 октября, 23:33

Политика

Путин обвинил Киев в отправке на передовую насильно мобилизованных

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил, что мотивированные украинские националистические формирования не всегда воюют на передовой, а на линию соприкосновения Киев отправляет насильно мобилизованных. Об этом президент заявил журналисту "ИС Вести" Павлу Зарубину.

"Да, там есть еще и мотивированные националистические формирования. Они есть. Но они-то далеко не всегда так, мягко скажем, воюют на передовой. На передовую выкидывают тех, кого насильно загоняют", – отметил Путин.

Кроме того, президент сообщил, что число дезертиров в украинской армии достигает полумиллиона, а возможно, и больше. По его словам, эта информация хорошо известна на Западе.

"Официально только свыше 300 тысяч уголовных дел возбудили, а на самом деле, тоже уже почти публично говорят об этом, – 500 тысяч, полмиллиона. А на самом деле, я думаю, что еще больше", – пояснил глава государства.

Путин сообщил, что Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по урегулированию кризиса на Украине. Консультации между Москвой, Вашингтоном и Киевом будут посвящены теме обеспечения безопасности России и Украины после достижения мира. Путин считает, что в ситуации, которая на данный момент сложилась на Украине, можно договориться.

Президент РФ также прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о готовности отдать территории, указав, что это территории не Украины, а исторической России. По его словам, жители Донбасса и Новороссии проголосовали за государственную независимость, а затем за воссоединение с Россией.

Политолог заявил, что ситуация на линии боевых действий приближает завершение конфликта

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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