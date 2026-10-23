Улицы в центре Москвы перекроют 24 октября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 октября, 03:55

Политика
Главная / Новости /

Politico: протесты в Евросоюзе будут нарастать с приближением зимы

Новые волны протестов ожидаются в ЕС осенью и зимой – СМИ

Фото: AP Photo/Aurelien Morissard

Новые волны протестов могут пройти в странах Евросоюза этой осенью и зимой на фоне роста стоимости жизни, цен на топливо и недовольства молодежи. Об этом говорится в статье газеты Politico.

"Франция – не единственная страна, охваченная беспорядками. Этой осенью и зимой по всему Евросоюзу возможны новые всплески масштабных протестов: недовольство молодежи накладывается на растущую обеспокоенность граждан стоимостью жизни и ценами на топливо", – указали журналисты.

Уточняется, что в Италии протесты водителей грузовиков из-за стоимости топлива привели к блокировке дорог и перебоям с поставками. В Греции тысячи студентов и преподавателей вышли на улицы с требованиями увеличить финансирование образования и сделать жилье доступнее. В Испании массовые выступления связаны с жилищным кризисом, а на 11 ноября запланирована всеобщая забастовка.

Во Франции после масштабных беспорядков власти готовятся к новым акциям, которые намечены на субботу, 24 октября. Журналисты отмечают, что во всех этих странах в ближайшие месяцы пройдут выборы, а экономические проблемы и политическая поляризация могут усилить общественное недовольство.

Демонстрации учащихся прошли в конце сентября в регионе Иль-де-Франс, а позже затронули всю Францию. В некоторых городах протестующие сталкивались с полицией. Школьники, студенты и педагоги выступили против ряда проблем в системе образования, включая перегруженное расписание и нехватку учителей. Общий ущерб от протестов составил десятки миллионов долларов.

После этого начались массовые акции протеста против роста цен на топливо и снижения покупательной способности граждан. В некоторых городах они переросли с столкновения с правоохранителями. В ходе беспорядков задержаны более 2 тысяч человек, пострадали свыше 600 полицейских, жандармов и пожарных.

На фоне этого премьер-министр страны Себастьян Лекорню распорядился ввести частичный комендантский час в центрах отдельных французских городов. В частности, его ввели в Париже на площади Республики, а также на нескольких улицах квартала Ле-Аль в историческом I округе.

Читайте также


политиказа рубежом

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика