Politico: протесты в Евросоюзе будут нарастать с приближением зимы

Фото: AP Photo/Aurelien Morissard

Новые волны протестов могут пройти в странах Евросоюза этой осенью и зимой на фоне роста стоимости жизни, цен на топливо и недовольства молодежи. Об этом говорится в статье газеты Politico.

"Франция – не единственная страна, охваченная беспорядками. Этой осенью и зимой по всему Евросоюзу возможны новые всплески масштабных протестов: недовольство молодежи накладывается на растущую обеспокоенность граждан стоимостью жизни и ценами на топливо", – указали журналисты.

Уточняется, что в Италии протесты водителей грузовиков из-за стоимости топлива привели к блокировке дорог и перебоям с поставками. В Греции тысячи студентов и преподавателей вышли на улицы с требованиями увеличить финансирование образования и сделать жилье доступнее. В Испании массовые выступления связаны с жилищным кризисом, а на 11 ноября запланирована всеобщая забастовка.

Во Франции после масштабных беспорядков власти готовятся к новым акциям, которые намечены на субботу, 24 октября. Журналисты отмечают, что во всех этих странах в ближайшие месяцы пройдут выборы, а экономические проблемы и политическая поляризация могут усилить общественное недовольство.

Демонстрации учащихся прошли в конце сентября в регионе Иль-де-Франс, а позже затронули всю Францию. В некоторых городах протестующие сталкивались с полицией. Школьники, студенты и педагоги выступили против ряда проблем в системе образования, включая перегруженное расписание и нехватку учителей. Общий ущерб от протестов составил десятки миллионов долларов.

После этого начались массовые акции протеста против роста цен на топливо и снижения покупательной способности граждан. В некоторых городах они переросли с столкновения с правоохранителями. В ходе беспорядков задержаны более 2 тысяч человек, пострадали свыше 600 полицейских, жандармов и пожарных.

На фоне этого премьер-министр страны Себастьян Лекорню распорядился ввести частичный комендантский час в центрах отдельных французских городов. В частности, его ввели в Париже на площади Республики, а также на нескольких улицах квартала Ле-Аль в историческом I округе.