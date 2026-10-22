Байеры допустили, что украденные во Франции вещи могут оказаться в России

Вещи, украденные из магазинов во время беспорядков во Франции, заметили в продаже на онлайн-площадках. Могут ли они попасть в Россию и что грозит за их приобретение, разбиралась Москва 24.

Элита на барахолках

Фото: Getty Images/Kiran Ridley

Массовые протесты во Франции, переросшие в погромы, обернулись тем, что в интернете начали массово появляться объявления о продаже вещей, предположительно украденных из разграбленных магазинов.

По данным СМИ, речь идет прежде всего о товарах из люксовых бутиков, пострадавших в Париже и Марселе. В некоторых объявлениях авторы не скрывают, что товар был украден во время акций. Кроме того, в соцсетях распространились видео, на которых брендовые вещи продают на обычных барахолках.

Страховые компании оценили убытки от беспорядков в сумму до 1,2 миллиарда евро, поскольку они стали одними из крупнейших в стране. Пострадали тысячи магазинов и бутиков, включая Rolex, Hermes, Louis Vuitton, Burberry, Lacoste, магазины Apple и продуктовые точки – от частных лавочек до крупных сетей.

Жительница Парижа Ольга Канвиль рассказала BFM, что сильнее всего пострадал малый бизнес.





Ольга Канвиль жительница Парижа Это ужасно и отвратительно. Полиция реально не справлялась. Больше пострадали маленькие магазинчики – какой-то продавец, который наконец-то скопил и открыл лавочку. А Louis Vuitton – я о них меньше всего беспокоюсь. Некоторые мелкие лавочки, я видела, закрывают разбитые окна деревянными щитами. Думаю, больше вспышки не будет, это все закончено.

Министр торговли Франции Серж Папен подтвердил, что похищенные товары начали продавать на некоторых онлайн-платформах, и осудил подобные действия. По его словам, площадки пообещали сотрудничать с правоохранителями, усилить мониторинг подозрительных объявлений и отчитываться перед властями.

Кроме того, представители литовского маркетплейса Vinted заявили, что продажа краденого строго запрещена, а нарушителей будут блокировать навсегда. Похожие меры приняли французский Leboncoin и американский eBay.



По данным французских властей, чтобы определить, краденая вещь или нет, внимание будут обращать на аномально низкие цены. Вопросы появятся и в том случае, если у продавца внезапно появилась крупная партия товара, совпавшая по времени с грабежами. Кроме того, пострадавшие магазины могут предоставить ассортимент и указать, что именно было украдено, а платформы должны найти эти объявления.





Протесты во Франции начались в середине сентября, когда на улицы пригородов Парижа вышли старшеклассники, требующие улучшения состояния школ. Позже к ним присоединились недовольные ростом цен. Самой массовой стала общенациональная демонстрация 17 октября: по данным МВД, в ней участвовали около 550 тысяч человек, по оценкам организаторов – 800 тысяч. В Париже, Марселе, Ницце, Лионе и Лилле произошли столкновения с полицией и погромы.

При этом народные возмущения в последнее время фиксируются не только в Франции. К примеру, 17–18 октября в Италии прошли протесты из-за низких зарплат, высоких налогов, роста цен на продовольствие и бензин, а также сокращения госфинансирования.



Часть шествий переросла в беспорядки: протестующие били витрины магазинов и ресторанов, портили скамейки, бросали камни и поджигали мусорные баки. Полиция применила слезоточивый газ и водометы. Крупнейшие беспорядки произошли в Милане.

Попадут в Россию?

Вероятность того, что украденные товары могут попасть на российский рынок, есть. Таким мнением с Москвой 24 поделился байер Даниил Бугай.

В то же время он пояснил, что сами представители его сферы деятельности ничего не продают, они лишь оказывают услугу по доставке. Либо клиент присылает ссылку на товар, который нужно выкупить, либо байер ищет его самостоятельно.





Даниил Бугай байер Есть также услуга "Склад". По ней мы принимаем посылку от кого угодно на наш адрес в Польше и далее доставляем в Россию, проверяя только то, чтобы сам товар был разрешен для ввоза в ЕАЭС. Что касается краденого, если оно и попадается, то очень редко.

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш также допустила, что товары, украденные во время протестов в Европе, через посредников могут продаваться за пределами ЕС, в том числе на территории России.

"После этого они выставляются на площадках вроде "Авито", "Юлы", может быть, eBay, могут использоваться и Ozon, и Wildberries. Эти вещи иногда представляют как бывшие в употреблении", – добавила она в разговоре с Москвой 24.

По словам эксперта, если новый товар в упаковке продается заметно дешевле, вероятность, что он украден, выше. Заподозрить продавца в незаконном происхождении лота можно и по другим признакам: к примеру, из одного личного аккаунта продается слишком много вещей, упаковки не сняты, а чеков на покупку нет. Не исключено, что продавец украл товар сам или перепродает ворованное. Также она рекомендовала отказаться от покупки, если у нового товара повреждена упаковка или не сняты защитные чипы.

"Тогда в цепочку встает клиент, который легкомысленно, не запросив подтверждения, что вещи приобретены легально, покупает краденое и становится участником сделки", – добавила юрист.





Мария Ярмуш адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Его действия подпадают под статью о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем (175 УК РФ). В качестве наказания может быть штраф до 40 тысяч рублей или даже лишение свободы до двух лет, если будет доказан умысел. Когда этим занимается группа лиц по предварительному сговору, наказание растет.

При этом для правоохранительных органов РФ не будет иметь значения, где товар украден: если его своровали и перепродавали, это в любом случае статья. Вещь добыта преступным путем, и покупать ее, вводить в гражданский оборот – нарушение как для своего пользования, так и для дальнейшей реализации, резюмировала эксперт.

