Байеры допустили, что украденные во Франции вещи могут оказаться в России

Вещи, украденные из магазинов во время беспорядков во Франции, заметили в продаже на онлайн-площадках. Могут ли они попасть в Россию и что грозит за их приобретение, разбиралась Москва 24.
Элита на барахолках
Массовые протесты во Франции, переросшие в погромы, обернулись тем, что в интернете начали массово появляться объявления о продаже вещей, предположительно украденных из разграбленных магазинов.
По данным СМИ, речь идет прежде всего о товарах из люксовых бутиков, пострадавших в Париже и Марселе. В некоторых объявлениях авторы не скрывают, что товар был украден во время акций. Кроме того, в соцсетях распространились видео, на которых брендовые вещи продают на обычных барахолках.
Страховые компании оценили убытки от беспорядков в сумму до 1,2 миллиарда евро, поскольку они стали одними из крупнейших в стране. Пострадали тысячи магазинов и бутиков, включая Rolex, Hermes, Louis Vuitton, Burberry, Lacoste, магазины Apple и продуктовые точки – от частных лавочек до крупных сетей.
Жительница Парижа Ольга Канвиль рассказала BFM, что сильнее всего пострадал малый бизнес.
Министр торговли Франции Серж Папен подтвердил, что похищенные товары начали продавать на некоторых онлайн-платформах, и осудил подобные действия. По его словам, площадки пообещали сотрудничать с правоохранителями, усилить мониторинг подозрительных объявлений и отчитываться перед властями.
Кроме того, представители литовского маркетплейса Vinted заявили, что продажа краденого строго запрещена, а нарушителей будут блокировать навсегда. Похожие меры приняли французский Leboncoin и американский eBay.
По данным французских властей, чтобы определить, краденая вещь или нет, внимание будут обращать на аномально низкие цены. Вопросы появятся и в том случае, если у продавца внезапно появилась крупная партия товара, совпавшая по времени с грабежами. Кроме того, пострадавшие магазины могут предоставить ассортимент и указать, что именно было украдено, а платформы должны найти эти объявления.
При этом народные возмущения в последнее время фиксируются не только в Франции. К примеру, 17–18 октября в Италии прошли протесты из-за низких зарплат, высоких налогов, роста цен на продовольствие и бензин, а также сокращения госфинансирования.
Часть шествий переросла в беспорядки: протестующие били витрины магазинов и ресторанов, портили скамейки, бросали камни и поджигали мусорные баки. Полиция применила слезоточивый газ и водометы. Крупнейшие беспорядки произошли в Милане.
Попадут в Россию?
Вероятность того, что украденные товары могут попасть на российский рынок, есть. Таким мнением с Москвой 24 поделился байер Даниил Бугай.
В то же время он пояснил, что сами представители его сферы деятельности ничего не продают, они лишь оказывают услугу по доставке. Либо клиент присылает ссылку на товар, который нужно выкупить, либо байер ищет его самостоятельно.
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш также допустила, что товары, украденные во время протестов в Европе, через посредников могут продаваться за пределами ЕС, в том числе на территории России.
"После этого они выставляются на площадках вроде "Авито", "Юлы", может быть, eBay, могут использоваться и Ozon, и Wildberries. Эти вещи иногда представляют как бывшие в употреблении", – добавила она в разговоре с Москвой 24.
По словам эксперта, если новый товар в упаковке продается заметно дешевле, вероятность, что он украден, выше. Заподозрить продавца в незаконном происхождении лота можно и по другим признакам: к примеру, из одного личного аккаунта продается слишком много вещей, упаковки не сняты, а чеков на покупку нет. Не исключено, что продавец украл товар сам или перепродает ворованное. Также она рекомендовала отказаться от покупки, если у нового товара повреждена упаковка или не сняты защитные чипы.
"Тогда в цепочку встает клиент, который легкомысленно, не запросив подтверждения, что вещи приобретены легально, покупает краденое и становится участником сделки", – добавила юрист.
При этом для правоохранительных органов РФ не будет иметь значения, где товар украден: если его своровали и перепродавали, это в любом случае статья. Вещь добыта преступным путем, и покупать ее, вводить в гражданский оборот – нарушение как для своего пользования, так и для дальнейшей реализации, резюмировала эксперт.