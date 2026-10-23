Суды обяжут рассматривать прошения о досрочном освобождении по болезни за 20 дней

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Правительство направило в Государственную думу пакет законопроектов, устанавливающих сроки принятия решений о досрочном освобождении осужденных по болезни. Об этом сообщается в документе, размещенном в думской базе данных.

Одна из инициатив дополняет статью "Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора" уголовно-процессуального кодекса России. По предложенной норме суд будет обязан рассмотреть ходатайство об освобождении осужденного из-за болезни в течение 20 дней с момента поступления документов.

Второй проект вносит изменения в статью "Правовое положение лиц, отбывших наказание". Осужденного отпускают сразу, как только в орган, исполняющий наказание, поступит еще не вступившее в законную силу постановление суда об освобождении от отбывания наказания в связи с болезнью.

Пакет подготовлен, чтобы решения об освобождении тяжелобольных осужденных принимались быстрее.

Ранее Минюст России подготовил проект приказа, по которому осужденные в колониях и заключенные в СИЗО перейдут на новую форму одежды. Она будет учитывать сезонные особенности климата российских регионов.

Также цвет одежды для каждого пола сделают индивидуальным: у мужчин вместо черного – графитовый оттенок, у женщин вместо зеленого – бордовый. По плану ведомства, обновленный комплект планируют выдавать по мере создания.

