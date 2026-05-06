06 мая, 20:51

Минюст РФ предложил запретить направлять осужденных экстремистов в колонии рядом с родными

Минюст России предложил запретить направлять приверженцев экстремистской идеологии, иностранцев и лиц без гражданства в учреждения уголовно-исполнительной системы (УИС) в тех регионах, где проживают их близкие родственники. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке подчеркивается, что их будут направлять в учреждения по усмотрению ФСИН России.

При этом по письменному заявлению осужденного или с его согласия по заявлению родственника он может быть направлен в колонию по месту жительства близких. Однако это положение не распространяется на осужденных, перечисленных в части 4 статьи 73 УИК РФ.

Аналогичные правила предлагается применять и при переводе из одной колонии в другую.

Ранее депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект об увеличении уголовной ответственности за дезертирство для бывших заключенных. Теперь за это грозит до 20 лет лишения свободы. Соответствующие изменения вносятся в Уголовный кодекс РФ.

