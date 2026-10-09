Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Пешеход погиб под колесами автобуса на Варшавском шоссе в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел в районе дома 179. Предварительно, водитель автобуса наехал на пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП пострадавший скончался на месте. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в подмосковном Жуковском автобус насмерть сбил 71-летнюю женщину. По предварительным данным, она переходила дорогу в неустановленном для этого месте. От полученных травм она скончалась на месте.

