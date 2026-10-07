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07 октября, 12:04

Происшествия

В Жуковском автобус насмерть сбил 71-летнюю женщину

Фото: MAX/"Подмосковная полиция"

В Жуковском автобус насмерть сбил 71-летнюю женщину. Об этом сообщила пресс-служба полиции Московской области в MAX.

ДТП произошло 7 октября приблизительно в 09:40 у одного из домов на улице Жуковского. Предварительно, водитель автобуса совершил наезд на женщину 1955 года рождения, которая переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Пострадавшая скончалась на месте. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Ранее в Подмосковье водитель легкового автомобиля сбил двух 14-летних подростков, переезжавших дорогу на электросамокате. Инцидент произошел рядом с одним из домов, расположенных на Старом Ярославском шоссе. В результате ДТП несовершеннолетних доставили в больницу.

Около 3,5 тысячи ДТП с участием СИМ произошло в России с начала года

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