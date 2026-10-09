Ограничения на полеты отменены в аэропорту Шереметьево

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Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В настоящий момент авиагавань возвращается к штатному режиму работы. В Росавиации напомнили, что данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Временные ограничения на полеты объявили в Шереметьево вечером 9 октября. Аэропорт был закрыт на прием и отправку самолетов.

Между тем аналогичные меры безопасности продолжают действовать во Внуково. Сначала аэропорт обслуживал рейсы по согласованию с соответствующими органами, однако затем он полностью перестал принимать и выпускать рейсы.