Ограничения на полеты введены в аэропорту Шереметьево

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Временные ограничения на полеты введены в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в Росавиации.

Авиагавань временно не принимает и не выпускает самолеты. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее аэропорт Внуково начал принимать и отправлять воздушные суда только по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании.

До этого авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" изменили расписание некоторых рейсов из-за продолжительных ограничений в столичных аэропортах. Часть из них отменили или перенесли.