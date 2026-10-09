09 октября, 23:00Транспорт
Ограничения на полеты введены в аэропорту Шереметьево
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Временные ограничения на полеты введены в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в Росавиации.
Авиагавань временно не принимает и не выпускает самолеты. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее аэропорт Внуково начал принимать и отправлять воздушные суда только по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании.
До этого авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" изменили расписание некоторых рейсов из-за продолжительных ограничений в столичных аэропортах. Часть из них отменили или перенесли.
Аэропорт Внуково обслужил 115 рейсов после снятия ограничений на полеты